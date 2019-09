Ceny převzala výherkyně od pořadatelů soutěže v sobotu 7. září odpoledne při Dočesné v rámci slavnostního vyhlášení na hlavním pódiu. „O soutěži jsem se dozvěděla a zúčastnila se jí náhodou,“ přiznala Miroslava Vojteková.

O prázdninách ji v Chomutově navštívil strýček z Moravy a chtěl se jet podívat do Žatce, kde sloužil jako voják. „Tak jsem ho vzala do Chrámu chmele a piva, kde jsem byla už dřív, a tam jsme dostali letáček. Slečna nám řekla, že můžeme případně i něco vyhrát, s tím jsem ale ani nepočítala,“ vyprávěla výherkyně. Hned z chrámu šla s návštěvou do Chmelařského muzea, poté během prázdnin postupně navštívila i další cíle soutěže - Muzeum Homolupulů a Žatecký pivovar, Zámek Stekník a Královský pivovar Krušovice.

Soutěž Královská cesta chmele a piva se letos konala poprvé. Jejím smyslem je představit šest zajímavých turistických míst, která jsou spojená s chmelem, pivem, Královským pivovarem Krušovice a královským městem Žatec. Cílem je přivést turisty nejen do šesti míst pořadatelů, ale do celé Žatecké chmelařské oblasti.

Podrobnosti o soutěži se účastníci dozví při zakoupení vstupenky do některého ze šesti pořádajících míst.

