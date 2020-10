„Tato krásná alej okrasných hrušní vznikla ve spolupráci se společností ČEZ, která nám celá léta pomáhá s výsadbou zeleně a stromů v Kadani. Získali jsme tak 150 000 korun od Nadace ČEZ, zbylých 50 000 šlo z městského rozpočtu. Stromy budou stabilizovat svah, na kterém jsou zasazeny, zároveň budou zadržovat vodu, příjemně stínit a v létě tak ochlazovat horký vzduch,“ uvedl starosta Jiří Kulhánek s tím, že hrušně v těchto místech rostly i v minulosti. Za svá slova přitom již sklidil i slova chvály od místních obyvatel na svém facebookovém profilu: „Hrušky? – No super volba!; Paráda; Pěkný; Super, stromů není nikdy dost…“ a podobně.

Podle Michaely Zikové, ředitelky Nadace ČEZ, právě o tom to je. „Výsadbu nové či obnovu stávající zeleně v katastrech měst a obcí podporujeme prostřednictvím grantu Stromy již devět let. V rámci celé republiky jsme tak podpořili bezmála 600 zelených projektů za téměř 60 milionů korun. Je přitom pro nás důležité, že výsadbu pozitivně vnímají nejen žadatelé, tedy vedení měst a obcí, ale i samotní obyvatelé, kteří mnohdy při sázení sami přiloží ruce k dílu.“ Jak dále ředitelka nadace poznamenala, jen v letošním roce byly podpořeny desítky projektů za osm milionů korun. „Pokračujeme tak v podpoře obnovy starých a výsadby nových alejí, které do české kulturní krajiny přirozeně patří. Letos jsme ovšem grant rozšířili i na obecní sady, parky, či veřejné zahrady.“

Dlouhotrvající enormní zájem o výsadbu nové zeleně pak letos vedl správní radu Nadace ČEZ k úpravě zásadního pravidla v žádosti o grant Stromy. „Kromě měst a obcí mohou o grant Stromy nově žádat i neziskové organizace, jako jsou například dobrovolní hasiči, školy, myslivecké či jiné zájmové obecní spolky a další. Stačí jen, občas se podívat na webové stránky www.nadacecez.cz a pohlídat si tak termín vyhlášení grantu pro jarní, případně podzimní výsadbu,“ uzavírá Michaela Ziková.

Ota Schnepp - mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy