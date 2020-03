Při hlubším zamyšlení, jakoby mávnutím proutku, všichni permanentní cestovatelé, bohatí podnikatelé a ředitelé, co pravidelně jeden týden z měsíce mířili do dálek za poznáním, už nevyjedou. Měli to jako styl života či závislost. Nepříjemný vir jim ukázal, že cestovat permanentně, často za ne vlastní peníze, prostě není normální.

Koronovirus sáhl též na náš spěch. Všichni, mladí, dospělí i staří v jednom kuse spěchali. A čím více spěchali, tím jim čas rychleji utíkal. Nikdo už si nedovedl představit, jak by mohl jít život beze spěchu, klidně až pomalu.

Díky nastalé situaci, zavření škol, kroužků a tréninků si děti užijí své rodiče. Často je jen vidí zezadu, když řídí auto. Rodiče je převážejí autem do školy, ze školy, z kroužku na kroužek a když nastane večer, zase rodiče obíhají posilovny, kina, divadla a zajímavé akce. Koronovirus nakázal rodičům: věnuj se svému dítěti! Vyslechni ho, připravuj se s ním do školy, hraj hry, ujisti dítě, že je pro něho objetí maminky a tatínka ta nejdůležitější činnost.

Již dříve jsme zapomněli na své prarodiče, seniory. Zapomněli jsme jim nakupovat, vařit, pomáhat, povídat si s nimi. A teď nám to příkazem nastavil neznámý vir.

Vaření doma vyšlo z módy. Školní jídelny, bistra, fast foody a restaurace nahradily naše domácí kuchtění. A s rychlým šířícím virem jsme zase svoji pozornost přenesli do kuchyně. Vyhledali recepty po babičce, kuchařky a dali jsme se do vaření. Někteří začali i péct chleba! Jak příjemně to voní, jak to výborně chutná!

Babičky často říkávaly: “Myl sis ruce?“ Přestali jsme si mýt ruce, přestali jsme být opatrní na své zdraví. A díky němu „viru“ jsme se vrátili k častému mytí rukou, ke chránění svého zdraví.

Supermarkety nám nabízely cizokrajné ovoce, zeleninu, a tak jsme přestali na svých zahrádkách cokoliv pěstovat. Často jsme slýchali: “V Globusu mají pět druhů rajčat“. Vir narušil naši myšlenku na supermarket a vložil do naší mysli, že zase začneme pěstovat svoje rajčata, okurky, ředkvičky.

Šicí stroje již pokryl prach. Dávno jsou již pryč časy, kdy každá česká hospodyňka šila. Vir se však rozhodl vrátit nás k šití, nedostatkem roušek tento proces byl urychlen. Celé Česko šije. Tolik šikovných lidí, tolik zábavy a radosti pomáhat jiným!

Koronovirus se též rozhodl ukázat nám, kdo je hrdina. Není to filmová hvězda v tričku za třicet tisíc a s kabelkou za stejnou cenu na nekonečném mejdanu. Hrdiny naší doby se stali lékaři, zdravotníci, hasiči, policisté, prodavači potravin a dobrovolníci. Dávno jsme na ně zapomněli. Je to ostuda, že teprve vir nám ukázal, co je podstatné a správné.

Příroda nám vrátí sílu. Návrat do přírody. Obdiv k životodárné přírodě, k přírodnímu malíři. Slyšíte to ticho? Do přírody nás poslala celosvětová nemoc COVID – 19.

Koronovirus nám dává výchovné lekce. Má velkou moc, šíří své myšlenky bez hlasu, bez učebnice a záleží na nás, jestli se poučíme.

SoVa