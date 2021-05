I když jen na pět dní, ale konečně jsme mohli strávit čas se svými kamarády, spolužáky i paní učitelkou ve škole. Online výuku jsme na týden vyměnili za učení ve školní lavici, ale také za páteční společný výšlap do přírody. Než se budeme opět vídat jen v online prostředí, vyrazili jsme společně na vyhlídku Hradiště u Černovic.

Konečně spolu a na čerstvém vzduchu. 4. A ze ZŠ Kadaňská v Chomutově byla na výletě. | Foto: ZŠ Kadaňská Chomutov

Cestou jsme nezaháleli. Formou různých her jsme si procvičili podstatná jména a jejich vzory, násobení, dělení i zaokrouhlování čísel – našich ušlých kroků. Probrali jsme řeky naší vlasti, poznávali jsme stromy a keře. Hlavně jsme si spolu mohli popovídat o všem, co nás baví, zajímá i trápí. Většina z nás se do cíle naší výpravy podívala poprvé, o tomto místě jsme nevěděli.