Kino Svět po dlouhých měsících začíná zase promítat.

„Už se těšíme, až se plátno v kinosále zase rozsvítí, reproduktory rozduní, prostě až kino konečně ožije,“ raduje se jednatelka Kultury a sport Chomutov Věra Fryčová.

Přestože filmový průmysl vlivem pandemie trochu ustrnul, se sestavením programu na první týdny prý problém nebyl. „Zvolili jsme mix zajímavých filmových novinek a loňských snímků, jejichž promítání jsme museli v říjnu přerušit,“ říká jednatelka.

Do druhé kategorie spadá česká komedie Bábovky natočená podle románu Radky Třešťíkové, v němž hrají třeba Ondřej Vetchý, Lenka Vlasáková nebo Jana Plodková. Bábovky přijdou na řadu jako první, promítat se bude hned v pondělí, pak ve středu a také v další dny.

Naopak jednou z novinek je divácky náročný snímek s nevšedním názvem - Smolný pich aneb Pitomý porno. Především kvůli prvním pěti minutám je oprávněně zařazen do kategorie pro diváky od osmnácti let. Odhaluje však daleko víc než jeden krátký pohled do sexuálního života manželů, také proto si za něj rumunský režisér Radu Jude vysloužil Zlatého medvěda na festivalu Berlinale.

V dalších týdnech dojde také na animované pohádky, dramatické thrillery, rodinné filmy, prostě programový kolotoč se roztočí naplno.

Návštěva kina má však stále svá omezení. Zásadní je, že návštěvníci se musí prokázat buď negativním testem, potvrzením o očkování či o prodělání nemoci COVID-19 (podrobnosti najdete na webu Kultury a sport). Počet diváků navíc nesmí překročit 50% kapacity sálu a všichni musí mít po celou dobu nasazený respirátor FFP2. V předsálí se také nebude prodávat občerstvení, jeho konzumace je zakázaná.

Pavlína Skopová - manažerka marketingu Kultura a sport Chomutov