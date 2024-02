Indie-folkový závan jara a shoegaze kytary se v pátek 23. února od 20 hodin rozezní v chomutovském Druhém Patře, novém prostoru, který vznikl v bývalém obchodním domě Labuť v Ruské ulici.

Chomutovský klub Druhé patro | Foto: se svolením Jana Rödlinga

V Chomutově se v rámci série Konzert, pořádané spolkem Kuprospěchu, představí dvě rezonující jména české alternativní scény. Kapela Ida the Young se už před domácím publikem zapsala loni na festivalu Moody Moon Noize. Přináší jedinečnou směs indie a folkové hudby. Se svým debutovým EP Strange Shaped Flowers, vydaným v roce 2023, okouzlují posluchače světem plným zvláštních obrazů s osobitou poetikou.

Zvuková paleta kapely Lonely Shredder and the Heavy Smokers se rozkládá široce, a to od hřmotných zvukových stěn přes intenzivní noise až po špinavou garáž a melancholický shoegaze. To vše protkané s jemným dreampopem.

O afterparty se postará Dj s kořeny v Chomutově hrající pod pseudonymem Flazha. Vstupné je 100 korun.

Konzert25:

Ida the Young, Lonely Shredder and the Heavy Smokers, afterparty Flazha

pátek 23. února 2023, 20.00

Druhé Patro, Ruská 17, Chomutov

Jan Rödling