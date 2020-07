Ať už jste nebo nejste příznivci klasické hudby, jeho jméno Vám určitě není cizí. Vystupuje v nejslavnějších koncertních sálech, hraje pro publikum všech kontinentů. Vážení čtenáři, představujeme vzácného hosta kadaňského Domova pro seniory, houslového virtuosa světového věhlasu pana Jaroslava Svěceného.

Jaroslav Svěcený proměnil kadaňský Domov pro seniory v koncertní síň | Foto: Zdeněk Moravec

Bylo to setkání, na které se jen tak nezapomíná. Když se v improvizovaném komorním sále rozezněly omračující tóny nástroje z dílny italského mistra houslaře Giuseppe Guarneri del Gesù, slyšeli byste na zem spadnout špendlík. Fenomenální soulad dokonale vytvořeného zázraku z Cremony a hudebního umu Jaroslava Svěceného, to vše podpořeno genialitou Antonia Vivaldiho, Vittoria Montyho, Franze Schuberta a dalších, vyčaroval z obyčejného odpoledne pohádkový příběh. „Kdyby to bylo možné, poslouchali bychom dlouhé hodiny. Hudbu, poutavé vyprávění, životní příběh. Prožili jsme úžasnou hodinku, za jejíž zprostředkování děkujeme paní Romaně Parmové,“ hodnotí koncert ředitelka zařízení Lenka Raadová.