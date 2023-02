Deváťáci ze ZŠ Kadaňská Chomutov už umějí tvořit komiksy. A baví je to

Znáte spisovatelku Kláru Smolíkovou? Pokud ne, je to velká chyba! Na to, že je celkem známou spisovatelkou, tak jsme vůbec nečekali, že by zavítala na naši školu, respektive do třídy 9.C ZŠ Kadaňská Chomutov.

Deváťáci ze ZŠ Kadaňská Chomutov poznali komiks pěkně zblízka | Foto: Vanda Melzerová

Klára Smolíková pro nás měla připraveny dvě vyučovací hodiny o komiksech a jejich tvorbě. Dozvěděli jsme se o historii komiksů a různých jejich typech po celém světě. Také nás naučila, kde přijít na inspiraci, jak takový komiks udělat a jak správně kreslit výrazy v obličeji a pozice postav. Nechybělo správné vybarvování, ale také šrafování jako v japonských komiksech manga. Vytváření toho všeho nás moc bavilo a hodně mi to přiblížilo celý progres tvorby. Tímto i děkuji paní Smolíkové za krásné a kreativní dvě hodiny. Vanda Melzerová

žákyně 9.C

ZŠ Kadaňská Chomutov