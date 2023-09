V atriu Chomutovské knihovny proběhne v sobotu 23. září od 15 hodin program s názvem Šíleně dobrý masopust - Den pro duševní zdraví. Pořádá ho místní akční spolek Masopust v čele s Andreou Dančovou, poradkyní pro zdraví a životní styl.

Brněnská hudební skupina Bombarďák umí pobavit děti i jejich rodiče. | Foto: se svolením skupiny Bombarďák

Co Šíleně dobrý masopust slibuje? Zažít budete moci poutavé, poučné a inspirativní přednášky v relaxačnímu stanu, osobité workshopy či koncert. A navíc vděčnou zábavu s brněnskou hudební skupinou Bombarďák, souborem, co umí dobře pobavit děti i jejich rodiče. To vše navíc s možností mluvit s několika terapeuty a položit jim otázky na vše, co návštěvníky bude zajímat o jejich duševním zdraví. Akci bude pořádat podnik Café Atrium

Zdroj: archiv pořadatelůPovídali jsme si s Jiřím Jelínkem ze skupiny Bombarďák. Právě on spolu s kolegy Michalem Daleckým, Filipem Nebřenským a Matějem Pospíšilem už roky tvoří základ této party.

Jiří, jak rádi se vracíte do severočeského Chomutova?

Pokud mě paměť nezrazuje (a i to se může lehce stát), tak tu teď zahrajeme vůbec poprvé. A poprvé je to vždy zážitek. Takže se na to už těšíme!

Přivezete i svou letošní novinku Luděk od Indies Scope Records, tedy dost barvité pestré album. Která písnička z něj vás právě teď nejvíce těší a proč?

Jirku nejvíc baví píseň Kuks, protože přijel z Kuksu a je milovníkem festivalu Theatrum Kuks. Filipa právě nejvíc baví píseň Jablko, protože ji složil. A on je romantické stvoření. Michal se pak těší na píseň Opačná, protože k ní natáčíme klip a Michal je miláček kamer! No a Michal Špirko, náš bubeník? Ten má zase rád, když se trefí do činelu!

Zdroj: Youtube

Bombarďák - Schovávaná Zdroj: YouTube.com/Indies Scope

Už jste s albem Luděk projeli kus Česka. Máte na něj i zajímavé reakce dětí, rodičů anebo i prarodičů?

Většinou reagují pohybem - tancem a to se těžko píše do novin. Tak se přijďte kouknout.

Luděk má 22 písní, je pro vás takové množství běžné, či naopak unikátní?

Je to větší než běžné množství. Ale přetlak nezastavíš…