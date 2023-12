Román Diamantové oko vypráví o proslulé odstřelovačce a lovkyni nacistů

Americká autorka bestsellerů už dobře známých i českým čtenářům – Alicina síť, Lovkyně, Kód růže - Kate Quinn napsala fascinující a zároveň i autentický příběh hrdinné sovětské ženy, která se za 2. světové války stala uznávanou a pro svou armádu také velmi potřebnou odstřelovačkou. Zpracovala tak ve svém románu nepříliš známý příběh Mily Pavličenkové, která poté, co zabila přes tři stovky Hitlerových nejobávanějších důstojníků, odešla do Spojených států, aby zde podpořila vstup Američanů do války. A také se zde spřátelila s Eleanor Rooseveltovou, manželkou prvního muže USA.

Kniha Diamantové oko od nakladatelství Moba | Foto: nakladatelství Moba

Strhující i překvapivá kniha Diamantové oko představuje nový mistrovský historický román z nakladatelství Moba. Kniha je plná živých a uvěřitelných postav, nezapomenutelných i uvěřitelných výjevů z bojů kruté války a okamžiků nesmírné lidskosti i lásky. Do češtiny tuto knihu z originálu The Diamond Eye přeložila Lenka Faltejsková. Americká autorka Kate QuinnZdroj: nakladatelství Moba/Laura JuchaKate Quinn: Diamantové oko V roce 1937 se v zasněženém Kyjevě život neprůbojné knihomolky, ale také studentky historie Mily Pavličenkové točí kolem práce v knihovně a kolem jejího malého syna. Hitlerova invaze do Sovětského svazu však její život naprosto změní. Mila tak dostane pušku a je vyslána do boje. Ze snaživé studentky se stane rázná smrtící odstřelovačka – lovkyně nacistů známá jako Paní smrt. Když se pak ještě mezi lidmi roznese pověst o jejích třech stovkách zásahů, udělá to rázem z Mily národní hrdinku. Je tedy vytržena z krvavých bojišť východní fronty a poslána na turné do Ameriky. Jen velmi pomalu se zde ovšem vzpamatovává z válečných hrůz i osobních tragédií a v nablýskaném prostředí hlavního města USA si najednou připadá izolovaná a osamělá. Až se ovšem dost nečekaně spřátelí s důležitou postavou, první dámou USA Eleanor Rooseveltovou. A ještě nečekanější je obrat v jejím vztahu s jejím odstřelovačským parťákem, znamenající pro Milu výraznou změnu naštěstí k lepšímu. Jenomže na „Paní smrt“ už někde ve stínech čeká krutý vražedný nepřítel, a ten je bohužel spolčen s démony z dívčiny temné minulosti. A možná už tak velmi brzo dojde též na rozhodující souboj jejího dramatického života. Radek Strnad