Autorské album Mood se výrazně liší od předchozí Janovy tvorby. Upustil od dubstepu, kterému se věnoval, celá deska je nyní ve více popovém duchu. Klavírní tóny doplňuje zpěv Anny Julie Slováčkové, účastnice soutěže The Voice Česko Slovensko Valentiny Vlkové, rapperky SharkaSs a hraní violoncellistky Terezie Kovalové. S blogerkou Lady Zikou natočil singl Tak Mi Daj Follow.

„První album je pro mě velký krok do hudebního světa, už to nejsou jen jednotlivé písničky. Je to pro mě i hledání sebe samotného, promítá se v něm i můj osobní vývoj za celé tři roky, které jsem jeho tvorbou strávil. Na albu jsou popové songy, rap i klasika. Mám rád vše a nemyslím si, že v této době je nutné zaměřovat se jen jedním směrem,“ vysvětluje Jan, který rád boří předsudky o pianistech ve fraku. Celé album obsahuje jedenáct písní a je rozděleno na dvě části.

První část jsou písně se zpěvem, druhá obsahuje čistě instrumentální skladby. Texty písní vznikaly ve spolupráci s rapperkou SharkaSs. S hudbou pomáhal Sebastian Hádl, který skládal také pro Leoše Mareše nebo Daru Rolins. Ačkoliv křest debutového alba narušila situace kolem epidemie, Jan se nevzdal a rozhodl se své album pokřtít on-line na sociálních sítích. ¨

CD na svých sociálních sítích popřáli úspěch například herec Lukáš Hejlík s manželkou Veronikou Hejlíkovou, zpěvačka Diana Kalashová, fotbalista Alex Král a mnoho dalších. Patronkou alba je Zuzana Ceralová Petrofová, jednatelka a prezidentka společnosti PETROF.

Dvaadvacetiletý Jan Vesely se narodil 9. června 1997 v Kadani a žil v Chomutově. Od sedmi let navštěvoval hudební školu T. G. Masaryka v Chomutově a hru na klavír studoval od roku 2012 v Ústí nad Labem a dále na konzervatoři pod vedením Renaty a Romana Fričových.

