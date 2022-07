„Hlavním motivem projektu je propojit města v Ústeckém kraji prostřednictvím veslařského kanálu v Račicích, který patří k unikátním stavbám v rámci celé Evropy a stane se letos ve dnech 18. – 25. září dějištěm mistrovství světa ve veslování 2022. Vzhledem k významnosti této akce bychom byli rádi, aby o ní lidé v Ústeckém kraji, tedy i v Klášterci nad Ohří, věděli a přijeli se tam podívat. Chtěli bychom rozveslovat děti i dospělé na trenažerech. Všude ve světě je trenažerové veslování velmi rozšířeným sportem, k němuž není zapotřebí loď. Je bezvadné pro cardio cvičení, vhodné pro získání fyzické kondice a dále je to věc, která nás může všechny propojit. My takto propojujeme školy napříč republikou, dále města a jejich integrované záchranné složky. Poznáváme tak úžasné lidi a nás to tím pádem hodně baví,“ vysvětlil myšlenku sportovní akce Michal Kurfirst, ředitel Labe Arény Račice.