Zvou tedy na Klášterecké koronády, mladšího sourozence promenád, které se odehrají v sobotu 12. Září od 17 do 22 hodin.

Co se mění kromě názvu? Místo, kterým bude letní kino. Začíná se v 17 hodin a omezený počet návštěvníků je maximálně 1 000. Vstupné vyjde na 400 korun. A co zůstává? Skvělá hudba, zábava nebo atmosféra open air festivalu. Co mladším koronádám chybí do délky programu, to doženou lepší atmosférou a energií, kterou jak pořadatelé doufají, pomůžou návštěvníci vytvořit spolu s účinkujícími. Těmi budou Olga Lounová, Mig 21 a Walda Gang.

Vstupenky je možné si zakoupit pouze na pokladně zámku od úterý do neděle, v čase 9 – 16 hodin. V případě, že se všech 1000 lístků neprodá, bude možné zakoupit vstupenku i na místě, ale opět pouze do stanoveného limitu. (luk)