Náš klub vyjelo reprezentovat šest mládežnických závodníků, kteří se svými výkony zasloužili o celkové třetí místo v bodování týmů na Mistrovství České republiky. Tento skvělý výsledek zajistili ziskem celkem dvanáct cenných kovů a do Kadaně přivezli celkem pět titulů Mistra Republiky pro rok 2019. Nejlepším naším závodníkem se stal zkušený reprezentant Lukáš Buňat, který vyhrál všechny tři kategorie ve kterých startoval a je tedy trojnásobným Mistrem ČR pro rok 2019.

Skvěle ho doplnili další reprezentanti Nikolas Tomaško a Sára Masáková, kteří přivezli do Kadaně každý po jednom titulu Mistra České republiky pro rok 2019. Naši mladí reprezentanti odjíždějí s reprezentací České republiky již na konci října na MS WTKA 2019 do Itálie. Dosažené výsledky na proběhlém mistrovství jsou tak skvělým příslibem i do Itálie.

Výsledky našich závodníků:

1. místo:

Sára Masáková – PF juniorky +60kg

Nikolas Tomaško – PF st.ž. -63kg

Lukáš Buňat – PF ml.ž. +42kg

Lukáš Buňat – PF, LC st.ž. -52kg

2. místo:

Miroslav Olah – PF ml.ž. -37kg

Sára Masáková – PF st.ž. +60kg

Nkolas Tomaško – PF ml.ž. +42kg

Jiří Hlaváč – PF st.ž. -52kg

Jiří Hlaváč – LC st.ž. -52kg

Klára Hlaváčová – PF ml.ž. -42kg

Klára Hlaváčová – PF st.ž. -42kg

Jan Jansa,

SK Kosagym Kadaň