Život Ukrajinců, kteří opustili Ukrajinu kvůli nečekané válce, se vešel do zavazadla. Pro někoho bylo větší, pro někoho menší, ale pořád to bylo jedno zavazadlo. Lidé sebrali to nejnutnější a vydali se dál od noční můry leteckých poplachů, masivního bombardování, okupace území, zabíjení civilistů, strachu o život nejdražších na světě – vlastních dětí.