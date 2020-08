„Kdysi jsme u piva na našem srazu motorkářů přišli na nápad s prvním kalendářem pro Terezku. Ohlasy byly i po dvou letech takové, že po dámách na motorkách v elektrárenských exteriérech přišli předloni na řadu pánové v prostorách Dolů Bílina. Vloni pak na motorky usedly opět dámy, přičemž jsme objeli snad všechny vodní elektrárny Skupiny ČEZ,“ říká Kamila Češpivová, která pracuje v Elektrárně Ledvice. Jako motorkářka stála před lety i u zrodu podzimního dvoudenního setkání motorkářů ze Skupiny ČEZ s názvem ENERGY MOTOTODAY, které se pravidelně (letos již VII. ročník) koná v Jesenici na Plzeňsku.

Výtěžek z kalendáře pro rok 2020 „Jednou stopou pro Zdeňka“ předčil očekávání. Na účtu se sešla velice sympatická částka 145 145 korun. Kromě Zdeňka, který potřeboval 113 000 na zakoupení neurostimulátoru, tak mohly být ještě obdarovány karlovarský plavecký klub SK Kontakt pro handicapované plavce a dvouletý zdravotně postižený Vládík Netáhlo z Liberce. Rovným dílem se mezi ně rozdělilo zbylých 32 tisíc korun.

Příběh Zdeňka Matyse ze západočeského Nejdku je natolik zajímavý, že se dokonce ocitl jako jeden z dvanácti na první pohled beznadějných případů se šťastným koncem v knize „Nebojte se přežít“, jejíž autorkou je primářka oddělení následné intenzivní péče v Nemocnici Ostrov nad Ohří. Šikovný pokrývač-klempíř měl zrovna 34. narozeniny, čas před vlastní oslavou chtěl využít k přípravě dřeva na zimu. Náhle se odněkud zvedlo mračno vos a z poklidného řezání dřeva se stalo drama. Stovky žihadel nijak neprospěly jeho alergii právě na vosí a včelí bodnutí. Stačil si ještě sám zavolat sanitku a vydat se jí naproti. Před domem na silnici už ale upadl do bezvědomí.

„Prodělal těžký anafylaktický šok a bezmála hodinu mu nešel zjistit puls ani změřit tlak Lékaři jeho stav považovali za beznadějný a návrat do normálního života nebrali vůbec v úvahu. Byl proto udržován v umělém spánku a případné pokusy o jeho probuzení se nedařily. Zvrat nastal přesně měsíc po nešťastné události, byly jsme za ním s dcerkami v nemocnici a já říkám: Zdeňku, Terezka má dnes pět let… A najednou začal brečet. To bylo v říjnu 2015. Od té doby stále bojujeme, aby se co nejvíce vrátil k normálu. Díky Bohu se nám to, sice pozvolna, ale stále více daří. Je to ovšem běh na dlouhé trati, zvláště když první prognózy zněly – trvalé ochrnutí, poškozený mozek, žádný návrat do normálního života. Nic z toho se naštěstí nenaplnilo. Děkuji všem, co nám pomohli a pomáhají či různým způsobem vycházejí vstříc,“ uvedla Zdeňkova manželka paní Dagmar.

Výtěžek z prodeje kalendáře 113 145 korun posloužil Zdeňkovi k pořízení neurostimulátoru s tabletem a programy na procvičování. Přístroj má připnutý na pravé ruce, přičemž elektrické impulsy stimulují dráhy z mozku do obou horních končetin. Různým procvičováním se pak uvolňuje svalové napětí. Manželé Matysovi pak mohli sami vybrat, komu připadne zbylých 32 tisíc korun. „Důležitou součástí rehabilitace je pro mne plavání. Když už to bylo možné, začal jsem navštěvovat plavecký klub SK Kontakt Karlovy Vary pro handicapované plavce. Moc se mi zde věnují a pomáhají. Proto jsme se rozhodli dát 16 tisíc klubu na jeho aktivity. Druhou polovinu jsme věnovali našim kamarádům z Liberce manželům Netáhlovým, kteří mají zdravotně postiženého dvouletého syna Vládíka,“ osvětlil přerozdělení zbývajících financí Zdeněk Matys.

Vladislava a Pavel Netáhlovi rovněž nešetřili slovy díků. „Děkujeme našim kamarádům z Nejdku a samozřejmě partě motorkářů z ČEZu a jejich příznivcům, kteří tento báječný projekt realizují. Náš Vládík se narodil s mnohačetným handicapem vnitřních orgánů a nechodí. Vzhledem k tomu, že očekáváme přírůstek do rodiny, potřebujeme pro usnadnění péče kočárek nahradit dvoukočárem, v němž ho budeme vozit spolu se sourozencem,“ dodal k tomu Pavel Netáhlo.

„V podpoře motorkářů ze Skupiny ČEZ a jejich charitativního projektu „Jednou stopou pro“ budeme pochopitelně pokračovat i nadále. Je velice chvályhodné, že na první pohled drsní motorkáři mají srdce na tom správném místě. Smekám před nimi,“ uzavřel Miroslav Svoboda, ředitel Elektrárny Ledvice. Pomyslnou štafetu podpory přitom převzal po své předchůdci Jiřím Šináglovi, který již odešel do důchodu. I on se ovšem přijel na obdarované a kolegy motorkáře podívat.

Ota Schnepp - mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy