Maminky toho teď mají na starost mnohem více než dřív. Zvládají být učitelkami, lektorkami hudebních kroužků, kuchařkami, školními psycholožkami, uklízečkami, a navíc mají jako „vedlejšák” svoji vlastní práci…! Je na čase jim za všechno poděkovat a svými činy ukázat, jak je máme rádi.

Každý den si žáčci vybrali jednu věc, se kterou mamince pomohli. Prostřeli stůl k obědu, pomohli mamince pověsit prádlo… Každý den udělali něco, čím maminku potěšili. Bez připomenutí si ustlali, poklidili hračky, uvařili kávu, připravili snídani. I sebemenší maličkost udělala ohromnou radost! Nakreslili mamince obrázek nebo vyrobili malý dárek.

Součástí těchto bonusových úkolů byl i pracovní list s názvem Moje maminka, kde děti doplňovaly informace o tom, co má maminka ráda, jaké má oblíbené jídlo, co ráda dělá. Dopisovaly, co by mamince vykouzlily, kdyby měly kouzelný prsten. Vypracované listy jsme si po celý týden sdíleli na Teams. Dětem se moc povedly!

Proto jim děkuji za jejich zápal a nasazení do tohoto „maminkovského” týdne. Vykouzlily svým maminkám, v této pro ně nelehké době, úsměv ve tváři. Pevně věřím, že to tímto týdnem neskončí a budou pomáhat i nadále. Maminkám moc děkujeme za jejich každodenní láskyplnou pomoc.

Tereza Vosáhlová, třídní učitelka 2. B ZŠ Kadaňská, Chomutov