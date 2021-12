Největší úspěch slavila naše karatistka Šárka Koritinová, když získala zlato v kata a bronz v kumite. V kata se jí bez problému podařilo postoupit do semifinále, kde sice skončila na druhém místě, ale bezpečně postoupila do finálových bojů. Ve finále zacvičila opravdu výborně, protože dostala nejvyšší známku ze všech a podařilo se jí tím oplatit porážku soupeřce z MČR. V kumite bojovala jako lvice i proti karatistkám o hlavu vyšších. Porážela jednu soupeřku za druhou, až zranění nosu ji lehce přibrzdilo.

Krásné druhé místo v kata získal David Vyhnálek. V eliminačních bojích porazil všechny soupeře, proti kterým nastoupil a hladce prošel do semifinále, kde skončil na druhém místě a do finále se bezproblémově dostal. Finálová kata byla velice povedená, ale dvě desetiny rozhodly a David získal stříbro.

Tímto turnajem jsme ukončili sice okleštěnou, ale velmi úspěšnou sezonu.

Gratulujeme všem závodníkům k dosaženým úspěchům, jsme moc rádi, že máme v klubu velké množství šikovných dětí, které se opravdu snaží. Děkujeme trenérům za trpělivost a snahu předat dětem co nejvíce ze svého umění, za podporu a rady při závodech. Obrovskou zásluhu na všech úspěších mají i rodiče, protože bez nich by to prostě nešlo.

Josef Patík a Leona Koritinová - Karate klub Kadaň a Klášterec nad Ohří