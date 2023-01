Traktor se po úspěšném halovém tour a velkolepé oslavě dvaceti let vydá na jarních koncertech zpátky do klubů! V březnu 2023 navštíví patnáct sálů po celé republice. Rocková skupina Traktor před čtyřmi lety odstartovala jízdu svých velkých turné s albem Šachoffnice. Tento odvážný krok s rozsáhlou produkcí odměnili fanoušci zaplněnými halami. Následující deska Sedmá strana kostky provedla kapelu složitým obdobím ovlivněným restrikcemi, ale ani to jízdu Traktoru nezastavilo. Nakonec odehrála všechny koncerty s obří scénou, strhujícími efekty a písněmi z nejprodávanější desky své historie. Vrcholem tohoto období byl plný vítkovický stadion k oslavě dvaceti let. Monstrózní výroční koncert kapela zaznamenala na DVD, které vyšlo v prosinci loňského roku. A na vlně těchto úspěchů kapela odhalila své další koncertní plány.