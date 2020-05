Vstupné zůstává stejné. Přírodní i umělá koupaliště spadají do další vlny provozů, které ministerstvo zdravotnictví povolilo otevřít od začátku příštího týdne.

„Na sezonu jsme se chystali bez ohledu na to, kdy padne konkrétní datum. Takže jsme připraveni,“ hlásí Věra Fryčová, ředitelka Zooparku Chomutov, pod nějž Kamencové jezero spadá. Ve stejný den zahájí provoz také kemp.

Permanentní vstupenky si lze koupit již tento týden, a to od úterý do pátku vždy od 9 do 17 hodin na vrátnici Kamencového jezera. Od pondělí to pak bude možné každý den včetně víkendů, a to od 9 do 19 hodin. Ceny zůstaly stejné jako loni, permanentka pro dospělého stojí 700 korun, pro děti od 3 do 15 let a seniory nad 60 let pak 500 korun. Ani denní vstupné se nemění, dospělí zaplatí padesát korun, děti do tří let mají vstup zdarma.

Zároveň s prodejem sezóních vstupenek spustilo Kamencové jezero také možnost rezervace převlékacích kabinek. Jejich současní nájemci budou mít měsíční předkupní právo, využít ho tedy musí do 19. června.

Dezinfekce, rozestupy, roušky. V areálu se budou muset dodržovat pravidla nařízená ministerstvem, podle správce by to však neměl být problém. „Areál je dost rozhlehlý, takže předepsané metry na čtvereční na osobu dodržíme, i kdybychom měli extrémní návštěvnost,“ říká k jednomu ze zásadních omezení Karel Ton, vedoucí Kamencového jezera. Nutné je zachovávat rozestupy, povinné je stále nošení roušek (kromě vstupu do vody a koupání) či dezinfekce rukou při vstupu.

Po areálu budou rozmístěné podrobné informace s pravidly a jeden z pracovníků bude také na jejich dodržování dohlížet. I to je totiž podmínka ministerstva. „Návštěvníky bude slušně upozorňovat, aby všechna omezení respektovali. Jde o nařízení ministerstva, jeho porušení by nás mohlo přijít draho a to nikdo nechceme,“ dodává ředitelka Fryčová. Zároveň však v areálu všichni doufají, že než se sezona rozběhne naplno, ministerstvo nastavená omezení zmírní.

Nový Dřevák i prolézačka. Stejně jako v předchozích letech, i letos vstupuje Kamencové jezero do sezony s několika novinkami. Jednou z těch zásadních je opětovné otevření restaurace Dřevák, která v minulém roce prošla celkovou rekonstrukcí. Náštěvníkům budou k dispozici také uzamykatelné skříňky a na jedné z pláží přibyl nový herní prvek pro děti. K tomu je třeba připočíst pravidelnou předsezónní přípravu, tuny písku, litry nátěrů a hodiny a hodiny práce. „Prostě jsme na otevření kompletně připraveni a v pondělí se těšíme na první návštěvníky,“ dodává s úsměvem Karel Ton.

