20. 9. pondělí 16 hod. – C – zahrada DDM Šuplík

V září a říjnu se uskuteční veřejná setkání zástupců vedení města s obyvateli sídlišť Kadaně. Přijďte se dozvědět, co se splnilo z Vašich námětů a přidat podněty nové.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.