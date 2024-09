Pro některé děti to byl první den ve školce, kdy se seznamovaly s novým prostředím, učiteli i kamarády. Pro ty, které už školku navštěvují delší dobu, to byl naopak návrat do známého a oblíbeného prostředí. „První den školního roku je pro nás vždy plný emocí. Děti jsou nadšené a plné očekávání, my se zase těšíme na nové zážitky, které nás čekají,“ uvedla ředitelka Mateřské školy Písnička Olga Sladkovská.

Školka Písnička připravila pro své malé svěřence mnoho aktivit, které jim pomohou se snadno a s radostí začlenit do kolektivu a zvládnout přechod po prázdninách. Nový školní rok tak pro děti z Kadaně začal s úsměvem a spoustou nových podnětů.

Mateřská školka Písnička Kadaň