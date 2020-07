Muzeum sice nemá dostatek prostor pro vystavení svých sbírek, nenašly se peníze pro přeměnu radničních sklepení na projekt expozice dějin města, plné depozitáře potřebují modernizovat a muzejníci především bádat, ale turistický ruch se nám nebývale zvedne, budeme mít atrakci, možná přijedou i Číňané. Vedle v Mostě vystavovali jejich terakotovou armádu a jaký to byl úspěch!

Proč tím záměrem nejsem nadšen? Není totiž všechno zlato, co se třpytí. Vždycky je něco za něco, zkusme si to porovnat.

Sbírka Pragovek nemá s naším krajem nic společného, patří do Prahy.

Kolik to bude stát? Ústecký kraj si soukromou sbírku zapůjčil na 30 let. Zavázal se vybudovat pro ni muzeum v Ctiborově ulici nákladem 30 - 50 mil. Kč a potom celou dobu hradit provozní náklady muzea, tedy mzdy zaměstnanců, náklady na topení, elektřinu, ostrahu, údržbu a pojištění budov. Kolik to bude, se neví. Kraj jen za převoz a ostrahu automobilů dosud zaplatil 5 mil. Kč, letos počítá s dalšími 2,5 mil. Kč. I sbírka sama bude něco stát. Jen pojištění automobilů přijde na 15 mil. Kč. Náklady na servis a péči o automobily podle pokynů majitele dosud neznáme.

I historii sbírky provází otazníky. Sběratel Příhoda pro své muzeum upravil statek ve Zbuzanech, rodinné rozepře kolem dědictví ho přinutily hledat nové umístění. V r. 2017 měla novou expozici vybudovat nákladem 40 mil. Kč městská část Praha 9 v prostorách bývalé továrny Praga. Pro nesplnitelné požadavky sběratele Příhody na způsob financování a výhradní nakládání s expozicí a exponáty nebyl záměr naplněn. Podle sběratele pro liknavost úředníků, podle města nemožností investovat 40 mil. Kč pro benefit soukromé osoby.

Stejně skončilo partnerství se slovenským spolkem Reflexia v r. 2019 poté, co spolek vynaložil náklady 6 mil. Kč na úpravy objektů muzea. Těsně před otevřením se auta začala odvážet do Chomutova, podle sběratele neplnili smlouvu, např. nehustili kola podle pokynů. Vypořádání nároků spolku není známo.

Podle Ústeckého kraje financování nic nebrání, podmínku výhradní ch pokynů sběratele rovněž akceptoval. Pokud by se smlouva z nějakého důvodu ukončila, bude hradit polovinu nákladů na přepravu zpět, s právem na inkaso 50 % vstupného rovněž souhlasil.

Kraji se lehce souhlasí, všechny praktické otázky financování a správy zápůjčky přenesl na Oblastní muzeum v Chomutově. Totiž přenesl, sběratel s tím ve smlouvě souhlasil, ale kraj to muzeu nesdělil ani nenařídil. Oba partneři alespoň svorně existenci jakékoli písemnosti zapírají. Muzeum tedy jasnozřivě objednává firmy, posílá pracovníky, platí faktury, i když podle smlouvy hradí všechny náklady kraj. Za rok 2019 tak utratilo asi 0,5 mil Kč, v r. 2020 to má být 2,5 mil. Kč, kolik dělají mzdové náklady se neví. Muzeum říká, že mu kraj nic nehradí, kraj tvrdí, že muzeum má náklady v upraveném rozpočtu. Pravdu mají asi oba. V dubnu povolil kraj muzeu výjimku 500 tis. Kč v čerpání rezervního fondu, pozastaveného pro zvýšené náklady s koronavirem, v červenci znovu stejnou výjimku pro letošních 2,5 mil. Kč. Že nad hlavami vedení muzea poletuje porušení rozpočtové kázně pro neoprávněné vynakládání veřejných prostředků nevadí, snad se to tím spraví. Že je rezervní fond určen na všechno jiné co může potkat muzejní sbírky a ne na financování nákladů se soukromou sbírkou, kterou si notabene vypůjčil kraj, není pro kraj a jeho odbor kultury a památkové péče důležité.

Jak se to dotýká vlastní činnosti muzea? Záměr je v rozporu s charakteristikou sbírky muzea jak je uvedena v Centrální evidenci sbírek MK ČR, plánem sbírkotvorné činnosti a rozpočtovými pravidly, je realizován na úkor vlastní činnosti muzea, které přitom není schopno projekt odborně garantovat pro personální a kvalifikační nezpůsobilost. Okolnosti vzniku záměru smlouvy o výpůjčce jsou neznámé, k autorství se nikdo nehlásí, návrh smlouvy se prostě jednoho dne zčistajasna objevil na zasedání Rady. Sice se leccos šušká o zájmu nejmenovaných radních, odbor kultury sice ví, ale neřekne. Před budovou kraje stojí nablýskaná pragovka, zastupitelé se během přestávky zastupitelstva teatrálně podepisují sběrateli na kus papíru jako zachránci sbírky.

Dlouhodobá správa výpůjčky na náklady muzea a vybudování expozice pro soukromou sbírku za 50 mil. Kč vč. hrazení provozních nákladů zřizovatele z rozpočtu muzea, dodatečná legalizace záměru v základních koncepčních dokumentech muzea jsou v rozporu se zák. č. 122/2000 Sb. o sbírkách. Zřizovatel sliboval, že bude v průběhu r. 2020 dodatečně upravovat rozpočet organizace, předmět činnosti v zřizovací listině a platnou koncepci sbírkotvorné činnosti.

Financování záměru za těchto podmínek, navíc prostřednictvím povolených výjimek v době koronavirové krize, kdy bylo všem příspěvkovým organizacím pozastaveno čerpání rezervních a investičních fondů a byly omezeny nebo zrušeny všechny rozvojové a dotační programy je nekompetentní a voluntaristické, v přímém rozporu se schválenými dlouhodobými dokumenty a zpracovanými projekty např. Oblastního muzea v Chomutově, které zřizovatel v minulosti nepodpořil. Jednalo se např. o návrh zakoupení budovy chudobince císařovny Alžběty, dílo významného německého architekta Josefa Zascheho, pro sídlo muzea, výstavní prostory a návštěvnické zázemí či projekt historické expozice dějin Chomutova v autentických podzemních prostorách dnešní radnice. Vedení muzea, odboru kultury ani radní pro kulturu Sachetová záměrům jako expozice Pragovek odborně neoponují, pouze je pasivně plní. Víme, proti názorům politiků se nemůžeme stavět. Díky takovému postoji se některým ředitelům zřejmě prodlužují smlouvy na neurčito.

Snažil jsem se na problémy upozornit. Sbírka vozidel je jistě cenná, ale nemá žádnou vazbu na Ústecký kraj, realizace podobného projektu přísluší spolupráci ministerstva kultury, Národního technického muzea a hlavního města Prahy. Nic však nebránilo Ústeckému kraji realizovat svůj záměr expozice vozů Praga založením nové samostatné organizace nebo vzhledem k charakteru sbírky a kvalifikaci zaměstnanců zapojením Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov, jejíž pozemky muzeu převedl, a ne ke škodě Oblastního muzea. Odpadla by i povinnost dodržování muzejních standardů a převodu pozemků. Kraj ale jakoukoli diskusi odmítá a silou projekt tlačí k realizaci.

Na záměr zřizovatele zcela platí konstatování vedení AMG z 26. 5. 2020 v reakci na kontrolní nález NKÚ o „obecném trendu, kdy někteří zřizovatelé nechápou správu a ochranu sbírek dle zákona č. 122/2000 Sb. jako hlavní povinnost v činnosti muzeí a galerií, ale snaží se tyto organizace přeměnit v kulturní centra, která poskytují nejrůznější druhy zábavy.“

Stanislav Děd