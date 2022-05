Samotná investice do budovy a moderních technologií přesahuje 1,5 miliardy korun a patří k největším v regionu. Budova bude dokončena na jaře 2023 a společnost Jungheinrich by v ní měla zahájit výrobu již v polovině roku 2023. Projekt také myslí na okolí poblíž zóny a počítá s investicí do rozsáhlých opatření na podporu biodiverzity.