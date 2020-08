Jak jsme už avizovali, Jirkovské noviny budou od počátku příštího týdne volně k odběru v označených stojanech (viz snímek) a v různých provozovnách na řadě míst v Jirkově, rovnoměrně po celém městě.

Jirkovské noviny budou v označených stojanech. | Foto: Město Jirkov

K této trvalé změně distribuce jsme přistoupili kvůli množícím se stížnostem občanů, že nedostali náš radniční zpravodaj do schránky. Výtisků bude každý měsíc dostatek, do stojanů a na pulty provozoven je budeme pravidelně doplňovat. A tady je seznam, kde všude si můžete Jirkovské noviny zdarma brát pro sebe a třeba i pro své sousedy:ké noviny zdarma brát pro sebe a třeba i pro své sousedy:?

hypermarket Tesco

samoobsluha JIP Nové Ervěnice

večerka U Virágů Nové Ervěnice

Poliklinika Jirkov

podatelna v hlavní budově městského úřadu

Informační centrum v Tyršově ulici

řeznictví U Rudolfa na náměstí

knihovna v Kludského vile

Lahůdky prodejna Osada

večerka v paneláku v Krušnohorské ulici

večerka v paneláku v ulici SNP

budka pro cyklisty Březenec

zastávka Jindřišská

autobusová zastávka Č. Hrádek

koupaliště Č. Hrádek

recepce zámku Č. Hrádek

… a Jirkovské noviny budeme i nadále vozit do domovů pro seniory U Dubu a na Mládežnické a také do obcí Boleboř, Strupčice a Vrskmaň.