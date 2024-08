Z chodítka se sama přesunula do svého oblíbeného zahradního křesílka, s každým si potřásla pravicí, s radostí přijala kytici, dárky a bez problémů se podepsala do pamětní knihy města. Pak se čile zapojila do hovoru a bystře reagovala na každý dotaz.

Srdíčko paní Tomáškové už není, co bývalo (má kardiostimulátor), i tak se ale cítí dobře. Nosí také naslouchadlo. Je komunikativní a stále jí to dobře myslí.

Paní Tomášková bydlí se svou jednasedmdesátiletou dcerou a s vnukem. Původem je Volyňská Češka, která se do Jirkova přistěhovala v roce 1947. Vychovala tři děti – dvě dcery a syna. Čtvrt století byla zaměstnána jako jeřábnice v chomutovských Válcovnách. Ještě před třemi lety pracovala na zahradě. Aby „nevyšla z formy“, podniká i v tomto věku alespoň krátké procházky. Odpoledne si krátce zdřímne, ráda také odpočívá u televizních seriálů.

Když ráno vstane, sama si uvaří ovesnou kaši. Zdravá a pestrá strava je pro ni důležitá (stejně jako pro celou její rodinu). Miluje prý ryby, drůbeží maso, doma vypěstovanou zeleninu. Nikdy nekouřila a jen výjimečně si dala stopičku alkoholu. Za její dlouhověkostí stojí nejen zdravá výživa a dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, ale i veselá mysl a samozřejmě geny.

Starostka Dana Havlátková Jurštaková popřála paní Tomáškové, ať je pořád tak svěží a veselá a slíbila jí, že s gratulací za ní přijdou představitelé radnice i za rok.

Město Jirkov