Jirkov od pondělí upraví návštěvy v zařízeních pro seniory

Čtenář reportér





Od pondělí 3. srpna až do odvolání je kvůli zhoršující se situaci s koronavirem možné navštěvovat klienty zařízení jirkovského ústavu sociálních služeb jen 2x týdně, a to ve středu a v neděli od 14 do 16 hodin. Při hezkém počasí nejlépe venku.

Jirkov od pondělí upraví návštěvy v zařízeních pro seniory. | Foto: Archiv