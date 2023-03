Je nám ctí, že právě k nám přijela taková osobnost, jakou je Jiří Ježek. Pro méně znalé, je držitelem šesti zlatých, čtyř stříbrných a jedné bronzové medaile z paralympiády, šesti zlatých a jedné stříbrné medaile z mistrovství světa, čtyř zlatých ze světového poháru a jedné zlaté z mistrovství Evropy.

Je nejúspěšnějším cyklistou paralympijské historie a druhým největším držitelem zlatých medailí z OH a MS na světě.

Jirka dětem vyprávěl, jak kvůli své nepozornosti v jedenácti letech během autonehody přišel o nohu. Prozradil, jak důležití pro něj byli spolužáci, co jej tenkrát drželo nad vodou a motivovalo, co dělá dnes a jaké má plány do budoucna.

Společně s žáky soutěžil a sportoval. Rozdával úsměvy a fotografie s podpisem. Tělocvična plná dětí, učitelů a dalších hostí byla plná euforie, úsměvů, obdivu a neskutečné nálady, kterou Jirka kolem sebe šíří. Kdybychom neviděli protézu na noze, ani by nás nenapadlo, že by nějaký handicap měl. Jak sám říká: „V ničem mě to neomezuje, mohu dělat vše, na co si vzpomenu a co chci! A tak to dělám!“ „Jezdím na kole, řídím auto, běhám, tančím, plavu … nenapadá mě nic, co bych nemohl.“

Na škole se mu podle jeho slov moc líbilo. Atmosféra a veselé prostory školy ho přiměly k tomu, že slíbil svou účast na některé z dalších akcí školy. Budeme tedy věřit, že za námi přijede na „Šlapačku“, „Okresní a nebo krajské kolo SOV“, které se uskuteční 27. dubna a 4. května a na které jste srdečně zváni i vy. Pevně věříme, že se letos opět připojí všechny školy a společně budeme na atletickém stadionu bojovat a podávat ty nejlepší výkony.

Poděkování náleží nejen žákům školy a jejich vyučujícím za dřinu během tréninku a plnění sportovních disciplín, ale především týmu Sazka olympijského víceboje, který nám tento projekt už léta přináší.

Martina Nováková

ZŠ Petlérská Klášterec nad Ohří