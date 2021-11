Houslista Milan Al Ashhab absolvoval hru na housle na Konzervatoři v Teplicích, ve třídě profesorky Květoslavy Hasilové. Dále pokračoval na pražské Akademii múzických umění, ve třídě profesora Ivana Štrause. Od roku 2019 pokračuje ve studiích pod vedením profesora Petera Schuhmayera na vídeňské Univesität für Musik und Darstellende Kunst.

Zvítězil na prestižní Mezinárodní houslové soutěži Fritze Kreislera ve Vídni (2018), dále je vítězem soutěže New York Concert Artists and Associates Worldwide Debut Audition (New York, 2018) a laureátem Čajkovského soutěže v Moskvě (2019). První místa obdržel i na Mezinárodní houslové soutěži Georga Philippa Telemanna v Poznani (2007) a Mezinárodní houslové soutěži Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí (2006). Je držitelem ceny Classic Prague Awards 2018 (kategorie talent roku), ocenění Osobnost Ústeckého kraje za rok 2018 v oblasti kultury, Ceny Bauše Ruysové, Ceny Josefa Hlávky a další. Rovněž se zúčastnil mistrovských kurzů u slavných osobností, jakými jsou např. Pinchas Zukerman, Gábor Takács-Nagy, Hagai Shaham, Shlomo Mintz nebo Ida Haendelová. Milan Al-Ashhab hraje na vzácný italský nástroj Nicoly Amatiho (Cremona, 1662), který mu zapůjčila švýcarská organizace Maggini-Stiftung. Vystupoval za doprovodu mnoha českých i zahraničních orchestrů (ORF Radio-Symphonieorchester Wien, Česká filharmonie, Moskevský symfonický orchestr, Hofer Symphoniker, L'armonia terrena atd.) a pravidelně účinkuje na celovečerních koncertech s předním českým klavíristou a skladatelem Adamem Skoumalem (spolu se představili na recitálech v Berlínské filharmonii, v Merkin Hall v New Yorku, ve vídeňském Musikvereinu atd.).

Na chomutovském recitálu bude vystupovat právě s klavíristou Adamem Skoumalem v pestrém programu. Lístky jsou k zakoupení v kanceláři školy, tel. 739 280 481.

Alena Šatalíková - sekretářka ředitele, Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov