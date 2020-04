Jaro je ideální čas na to, opět začít s během

Jarní teploty přímo vybízí jít si zaběhat do parku nebo do lesa. Ideální běžecké trasy už od roku 2015 připravuje projekt Mattoni FreeRun, který vytváří 5km okruhy po celém Česku, které jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé běžce. Zájemci se můžou také připojit do facebookových skupin jednotlivých tras, kde se sdružují trenéři a ostatní běžci a kde můžou najít tipy, rady a motivaci ke sportu. V Ústeckém kraji se aktuálně nachází 8 tras (Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Most, Litvínov).

Mapa pětikilometrových běžeckých tras pod záštitou Mattoni FreeRun (MFR). | Foto: Mattoni FreeRun