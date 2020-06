Zážitkové bydlení je již nějakou dobu v kurzu a zoopark se rozhodl vyjít chuti turistů vstříc. První patro hrázděného statku ve skanzenu Stará Ves přestavěli na útulnou chaloupku, v níž může nevšední dovolenou strávit až deset lidí. „K tomu pro ně chystáme i drobné úkoly ze života na statku, třeba dát ráno vodu a seno ovcím nebo najít vajíčka v kurníku a udělat si je k snídani,“ popisuje další rozměr zážitkového bydlení ředitelka zooparku Věra Fryčová.

Turisté nocující na statku budou moci využít i dalších drobných zážitků, které skanzen nabízí. Natrhat si bylinky na blízké loučce, rozdělat si oheň v ohništi za stodolou, do budoucna se možná projet na loďce po nedalekém rybníku. „Chceme návštěvníkům nabídnout příjemný a klidný čas v přírodním prostředí, aby na chvíli zapomněli na všechen městský shon a zažili při tom něco nového,“ dodává ředitelka.

Do budoucna chce zoopark zážitkové bydlení umožnit i v dalších budovách skanzenu. Už na přelomu srpna a září bude takto přichystaná roubenka, ještě zajímavější může být nocování ve mlýně, který má otočnou střechu a je funkční.

Mnoho zajímavého čeká ubytované i za hranicemi skanzenu. Do samotného zooparku budou mít vstup zdarma, navíc si ho mohou projít i večer. K tomu bude možné objednat vše, co zoopark nabízí – třeba jízdu kočárem s koňským spřežením nebo projížďku Safari expresem. V sousedství je také rekreační areál Kamencové jezero se spoustou vodních atrakcí, kdo má radši výlety po přírodě, může vyrazit do nedalekého Bezručova údolí nebo využít rozsáhlou síť cyklostezek.

Základní cena zážitkového bydlení na statku je stanovená na rodinu – za čtyři osoby a noc zaplatí 3 600 Kč. Za každou další osobu je příplatek, u dospělých 900 Kč, u dětí 700 Kč. Rezervační systém spustí zoopark na svých webových stránkách 25. června.

Helena Hubáčková - marketing Zooparku Chomutov