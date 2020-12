Do školy jsme si přinesli fotografie a nad nimi jsme si pak dlouho povídali a vyprávěli o našich milých i nemilých, o našich mazlíčcích. O příbězích, které nás potěšily, ale i o tom, co nás mrzí. Rozhodli jsme se, že zkusíme vydržet a svým milovaným maminkám budeme doma pomáhat s domácností.

A jak to dopadlo? Opravdu jsme celá třída slib alespoň několik dní plnili. Víme, že rodina je pro nás nejdůležitější. Budeme na to stále myslet. I vy na to myslete.

Zdraví vás žáci z 2. B a paní učitelka Petra Kinclmanová