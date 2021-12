Ve dvojicích jsme si pro děti z 1. a 2. tříd připravili vánoční hry, soutěže a úkoly. Úkoly to byly různorodé – slalom a střelba florbalovým míčkem do brány, hod „sněhovou“ koulí na cíl, skládání puzzle nebo poznávání obrázků, rozlišování zvuků, kresba poslepu, hledání předmětu podle hmatu a mnoho dalších. Připravili jsme nejen vánoční hrátky, ale také odměny pro své mladší kamarády. Vše jsme zvládli bez pomoci paní učitelky úplně sami a za to si tak vysloužili její velikou pochvalu. Dopoledne jsme si moc užili a potěšilo nás, že se den líbil i všem prvňáčkům a druháčkům. Dělat radost jiným je totiž také velmi příjemné, to teď my páťáci už víme.