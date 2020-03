Nevím, zda chápu dobře udané omezení ohledně roušek a pohybu venku. Podle mě, jak jsem to pochopila, tak všichni musíme mít ochranu na tvář při pohybu venku a ven jít jen v nejnutnějším případě a držet si odstup od ostatních lidi.

Karanténa u dvou bytovek v Tušimicích. | Foto: Lenka Demeterová

Teď si ale nejsem jistá, že to tak je. Bydlím v Tušimicích u Kadaně a jsou tu jen 2 bytovky. První se bojí jít ven i vynést koš a děti odkdy zavřeli školu, ventilují vzduch jen na balkoně. Za to ta druhá bytovka se chová, jako kdyby se nic nedělo. Vysedávají na lavičce, nechávají děti běhat vedle nich na hřišti, hrají fotbal. Roušky mají kolem krku a jen když slyší přijíždět auto, tak si je nasadí. Obrátila jsem se na policii Kadaň dneska, musím uznat přijeli, teda spíš jsi to přijeli okouknout, ani z auta nevystoupili a jeli zase pryč. Vůbec jim nevadilo, že je tam cca 8 lidí. Zajímalo by mne zda jsem tedy tu karanténu pochopila dobře. Pokud ano, jak se máme bránit když i policii je to jedno. Chápu, že se bojí jenže mi také, ale kdo jiný má dávat pozor, když ne oni. Poradte co mám dělat! Moc vás prosím. Přikládám pár fotek.