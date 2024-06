Na zahradě v Mateřské škole Chomutov v součásti Kundratická se v pátek 31. května skládaly indiánské zkoušky odvahy, obratnosti a důvtipu a to hned u pěti kmenů malých indiánů.

Indiánský den v MŠ Kundratická. | Foto: Jana Pézrová

Kmeny se na začátku zkoušek společně sešly u šamanky Bílé vrány a vzdaly hold slunci slunečním pozdravem. A pak už se rozutekly plnit jednotlivé úkoly. Někdy to bylo dost náročné, třeba když luk byl větší než odvážný indián, jindy zase přátelství členů kmene dokázalo zahnat slzy z prohry, ale především to bylo spousty legrace. I když není jednoduché ulovit bizona, poznat stopy návštěvníků prérie, doskákat v pytli do cíle, zkrotit mustanga nebo si zahrát indiánské sudoku.

Nakonec byli indiáni odměněni speciální dobrotou, kterou jim připravily paní kuchařky na tento slavný den. Indiáni i jejich náčelníci si tak užili oslavu Mezinárodního dne dětí v plné parádě.

Za všechny indiány Bíla vrána.

Jana Pézrová

MŠ Kundratická, Chomutov