Všechny formy finanční pomoci i jak můžete chomutovskému zooparku pomoci i vy naleznete zde:

Solidárek https://zoopark.cz/solidarek – platba je zatím možná pouze online.

Sponzorství a adopce zvířat https://zoopark.cz/sponzorstvi-a-adopce – platba převodem na účet.

Finanční dar – zaslání libovolné částky na účet č. 18439441/0100,

do textu je třeba uvést slovo DAR (například "dar na podporu zoo"), neuvádějte zvířecí druh, to by se opět jednalo o sponzorství nebo adopci zvířete.

Zoopark Chomutov