Povedlo se nám házet oštěpem do dálky a do kupky sena, házet bojovou sekyrou na terč a postavit proti nepříteli barikády. S výsledky jsme byli spokojeni, i když se husitům podařilo Chomutov dobýt jen o jednoho jediného živého muže. Dějiny jsme bohužel nepřepsali. Děkujeme za hezké dopoledne a posíláme několik fotografií k nahlédnutí.

Po dlouhé době jsme se vydali mimo školu za kulturou. Předem jsme nevěděli, co nás čeká, takže jsme šli natěšení a s velkým očekáváním. Když jsme vstoupili do areálu chomutovských husitů, první, kdo nás zaujal, byl pán v dobovém oblečení, který nás vstřícně přivítal.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.