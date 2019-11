Od první chvíle se nás ujala sympatická průvodkyně Pavlína, která nás provedla lesoparkem a pověděla nám zajímavé informace o místních zvířatech. Měli jsme možnost dozvědět se, proč plameňáci stojí na jedné noze, jak rozeznáme létající volavku od čápa, jak to mají opravdu medvědi se zimním spánkem. Ale asi největší zajímavostí bylo, že máme u nás nejstaršího tuleně jménem Kašek, kterému je už 36 let.

Po prohlídce lesoparku jsme se usadili do mašinky „Amálky“, na kterou jsme se moc těšili a s níž jsme vyjeli do skanzenu na místní statek. Zde na nás čekal teplý čaj, mohli jsme se tak pustit do občerstvení, které nám připravily naše maminky. Když jsme se nasvačili, vyslechli jsme si besedu na téma „ Jak se žilo dříve na statku za našich prababiček.“

Na závěr celé akce na nás čekalo velké dobrodružství, na zpáteční cestě jsme si museli posvítit baterkami, protože už byla venku tma. Touto cestou bychom chtěli moc poděkovat organizátorům akce za hezky strávené odpoledne. Také moc děkujeme a chválíme naše děti za jejich odvahu a sílu ušlápnout tak dlouhou cestu pěšky. Celý výlet jsme si moc užili.

Alena Tomková a Lenka Hennrichová,

vychovatelky ŠD, ZŠ Kadaňská Chomutov