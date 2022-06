A již více o legendární Vltavě muzikanta, herce i baviče Roberta Nebřenského, jejíž koncert tu bude předzvěstí na září chystaného sedmého alba. Vltava ho točila v nejlepší sestavě, už teď je k poslechu jeho 1. singl co předzvěst novinky. Poslechněte si ho.

Jedna z nejosobitějších našich hudebních skupin Vltava o podzimu vydá novinku. Slibuje osobní písně inspirované vzpomínkami na dětství, otcovstvím, láskami i zkušenostmi z minulých životů. „Nic nezralého, některá téma jsem v sobě nechal převalovat až desetiletí,“ líčí zpěvák, kytarista i kapelník Nebřenský.

Na albu „Spass muss immer sein“ začali hudebníci dělat už dlouho před covidovým zákazem veřejného hraní, leč nejvíc práce vykonali za něj. „Naše víc než dvouleté setkávání nad novými písničkami patřilo k tomu nejlepšímu, co se nám v ten čas dařilo zažít,“ líčí zpěvák i kytarista Nebřenský. Posluchači nás na albu uslyší v nejlepší sestavě, známé už z předchozího alba „Čaroděj“. Krom Nebřenského i Františka Svačinu (klávesy), Tomáše Uhlíka (baskytara), Ondřeje Pomajsla (bicí) a Ondřeje Klímka (saxofony, flétna). Fragmenty 1. singlu „Do vody dál!“, který doprovází lyric video, vznikly dle Roberta Nebřenského již v roce 1998. „Už tehdy jsem si poznamenal slova první sloky: Schovej si svůj život klidně na památku, voni tak vzácnej tvor, smějou se mi honem rychle do foťáku, než ke dnu klesne vor,“ ohlíží se zpěvák, a prozrazuje, že píseň je o smrti, ačkoli to posluchači tak vnímat ani nemusejí.

„Skladba je o setkání s trochu podezřele světským převozníkem z Řeky zapomnění. Tu si řekne o cigáro, tu nabízí, že pasažéra ještě za peníze vyfotí. Je to až filmová představa o umírání, a může být až úsměvné, než cestující zjistí, že sedí u vesel s dalšími "otroky na věčnost" v nekončící řadě,“ ví Nebřenský. Refrén zní: „Tam, kam jedem, dojedem“.

Přes vážnější téma „Do vody dál!“ nebude nová Vltava smutné album. „Hodláme-li zas věnovat tolik životní energie na novou desku, musíme si přát, ať je nejkrásnější na světě. Jinak to nemá cenu! Zábavná, pozitivní, pro zájemce hluboká. Vltava, jako idealistický projekt k záchraně světa, si ani jiný přístup dovolit nesmí. Vltava svým koncertním působením i vlivem skladeb z dosavadních 6ti řadových CD zatím oddálila zánik naší civilizace minimálně o několik let,“ uzavírá frontman Vltavy Nebřenský.

Radek Strnad a Roman Helcl