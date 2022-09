V komedii S pravdou ven Petr Rychlý hraje právě zvoleného nového prezidenta republiky. Za čtyři hodiny ho čeká inaugurační projev před celým národem. Je to chvíle, na kterou čekal celý život, naplní se jeho životní poslání. Ale jakmile si začne nahlas opakovat svůj projev, začne ho svědit nos do té míry, že není schopný zachovat chladnou tvář a šklebí se při každém slovu. Co s tím?