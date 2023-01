Děvčata z naší třídy této vášni doslova propadla. Sama si doma s maminkami ušila hned několik koníků na tyči, začala trénovat a dokonce se přihlásila do soutěže v přeskocích přes překážky. Když se pak do školy dívky přišly pochlubit s cenou, kterou na závodech vyhrály, napadlo mě, že bychom tohoto nadšení mohli využít a takový hobby horsingový trénink vyzkoušet i ve škole. V tělocvičně jsme si postavili dostihovou dráhu s překážkami a vyzkoušeli jsme si přeskoky ve stylu hobby horsingu. Kupodivu překonávání překážek bavilo i kluky, kteří na hobby horsing zpočátku nahlíželi jako na dívčí sport. Podívejte se do fotogalerie, jak jsme si to užili.