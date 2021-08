Všechny body programu propojí téma letošního ročníku, kterým je Zrání.

V pátek 6. srpna zahájí hlavní festivalový týden vernisáž výstavy Zrání, 25 let v pohybu (Víťa Jakoubek, Café Rouge, od 18 hodin). V následujících dnech pak bude výtvarník a jeho hosté k vidění při výtvarné tvorbě na zdi podchodu u vlakové zastávky Chomutov - město v Cihlářské ulici.

Na první festivalový víkend je připraven program pro celou rodinu. V sobotu 7. srpna od 10 hodin se v atriu Chomutovské knihovny uskuteční výtvarná dílna pro děti i dospělé Individualita a v neděli 8. srpna se příznivci slam poetry můžou přihlásit na workshop s mistrem republiky ve slamu Dr. Filipichem.

A na oba víkendové dny pak přichystal spolek Ostružina interaktivní představení souHra určené všem od 5 do 120 let (7. srpna v 17 hodin, 8. srpna v 15 hodin, sraz před městským divadlem. Dalším lákadlem je večer Slam poetry, který proběhne ve středu 11. srpna od 19 hodin v atriu Chomutovské knihovny a kde diváci tentokrát rozhodnou nejen o vítězi večera, ale i o postupujících na mistrovství ČR ve slamu.

Středa 11. srpna bude také prvním dnem, kdy na náměstí 1. máje začnou před zraky kolemjdoucích tvořit své sochy a objekty tři profesionální sochaři (Jitka Kůsová, Josef Šporgy a Jiří Němec). Ti zároveň jako lektoři povedou tři studenty místní ZUŠ, kteří budou v této sochařské dílně s názvem 3x3x3 také po tři dny sochat ze stavebního materiálu ytong. Všichni jsou zváni, aby se přišli podívat a aby sochaře i studenty v jejich práci podpořili.

Ve čtvrtek 12. srpna proběhne v letním kině v Chomutově Večer tanečních filmů, který představí sedm krátkých a velmi rozmanitých filmů z celého světa. Po promítání bude také diskuse se dvěma tvůrci, kteří přijali pozvání a na festival osobně dorazí. Poetický taneční film s třinácti tanečníky a 26 dřevěnými prstenci Still life on the island představí německá choreografka Nicole Beutler, která žije a tvoří v Amsterodamu. Český krátkometrážní film Fibonacci pak přijede do Chomutova divákům představit scénárista a režisér Tomáš Hudeček. Na dramaturgické i produkční přípravě tohoto večera festival Obnaženi spolupracoval s věhlasným Amsterodamským festivalem tanečních filmů Cinedans.

V následujících dnech bude mít tanec ještě několikrát prostor. Návštěvníci festivalu se mohou těšit na již zmiňovanou choreografii Still life, která se objeví ve filmu Nicole Beutler a která bude k vidění také naživo v ulicích města Chomutova. Speciálně pro tuto příležitost ji Nicole nazkouší s českými profesionálními tanečníky (Still life in the city - pátek 13. srpna v 18 hodin na sídlišti Březenecká u experimentů, v sobotu 14. srpna v 11.30 hodin u Armabetonu na Palacké ulici).

Páteční večer bude patřit hvězdě české taneční scény Markétě Vacovské, kterou od 20.30 hodin v kostele sv. Kateřiny v autorském představení Odloučení doprovodí hudebnice Sára Vondrášková (Never Sol).

Poslední den hlavního festivalového týdne sobota 14. srpna naplní ve svém programu charakter multižánrovosti a v Procházce Zrání, která provede návštěvníky po výtvarných instalacích, také přinese na trasu procházky tanec, trochu hudby a poezii. Na neobyčejné komentované prohlídce promluví u svého objektu autoři všech dočasných výtvarných instalací k tématu Zrání a prostor bude i na otázky z publika. Organizátoři také vybízejí všechny, aby na společnou cestu přinesli tematicky plody zrání i básně, které se k tomuto tématu vztahují. Sraz na Procházku Zrání je v 16 hodin před kostelem sv. Kateřiny.

Umění slova nakonec i celý týden uměleckých setkání uzavře. V kostele sv. Kateřiny od 20 hodin vystoupí česká spisovatelka a hudebnice Eva Turnová se svým Čtením z Turnových hájů, které také doprovodí hudbou.

Festival organizuje spolek Obnaženi za podpory: Ministerstva kultury ČR, Statutárního města Chomutova, Ústeckého kraje, Velvyslanectví Nizozemského království, Oblastního muzea v Chomutově, Chomutovské knihovny, Kultury a sport Chomutov, Trifor.cz, Galerie Město, Ženského spolku z.s., Senátorské kanceláře Přemysla Rabase, Ostružina z.s., Cinedans festivalu (NL), Nicole Beutler Projects, RENT Group, STRIX Chomutov a.s., Večery jinak a Café Rouge.

