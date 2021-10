Milena Uldrichová - třídní učitelka 3. C

Žáci si hru užili a dozvěděli se při ní mnoho nových informací. Připomněly si 600 let od dobytí Chomutova husity.

Děti se rozdělily do několika skupin. Plnily různé úkoly, vědomostní i fyzicky náročnější. Házely sekerou, kopím, stavěly palisády a odpovídaly na otázky z oboru historie. Poznaly husitské zbraně a způsob bojování. Za splněné úkoly získaly karty s knechtem, zbrojnošem nebo rytířem. Na konci soutěžení se získané karty vyložily na stůl a porovnaly výsledky, zda vyhráli kališníci či měšťané.

Jak se bojovalo a žilo v době husitské? Na tuto otázku dostaly odpověď děti z 2. B, 3. A, B, C a 4. A. Zúčastnily se totiž historické soutěže Dobytí Chomutova husity, kterou pořádala agentura Modua pod vedením pana Šnábla.

