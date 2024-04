Dospěláci vědí, že hasič je potřebné a důležité povolání. Ale dětem možná může hasič ve zvláštním obleku jako strašidlo připadat. Proto hasiči z Orlen Unipetrol přišli se zajímavým nadačním projektem za našimi dětmi do MŠ Abeceda v Blatenské ulici v Chomutově.

Hasiči z Orlen Unipetrol v MŠ Abeceda | Foto: Naděžda Randáčková

Program pro děti byl zajímavý, přínosný a hlavně hasiči se ukázali jako správní chlapíci, kteří příjemnou formou přiblížili potřebnost tohoto povolání. Byli překvapeni, co všechno o hasičích děti vědí, kam mají zavolat v případě nebezpečí a záchrany, děti bezpečně rozpoznaly záchranáře, policisty i hasiče. Jak se mají chovat, když vidí hasiče, ale i ostatní složky IZS ve městě nebo třeba cestou do školky. Ale je pravda, že zpravidla děti vídají hasiče v klasických uniformách s reflexními prvky a v helmách.

Hasiči z Orlen Unipetrolu přivezli oblek protichemický a zásahový, který asi jen tak neuvidíme, protože se používají ve zvláštních situacích – při úniku plynu, chemických látek nebo při radioaktivitě.

Děti ocenily rychlost a pohyblivost hasičů, kterou museli při oblékání prokázat. Není to vůbec jednoduché. A to se hasiči oblékali v pohodové a příjemné atmosféře. Úplně jinak to samozřejmě vypadá, když je vyhlášený poplach.

Proto je tolik důležité mít vždy věci na správném místě, což dětem hasiči připomněli, jak je důležitý úklid – ve školce i doma u sebe v pokojíčku. Také nám hasiči ukázali izolační dýchací přístroj i termovizní kameru.

A co bylo atraktivní? Když dětem přiblížili, jak spolu hasiči komunikují, co používají k dorozumívání a také ukázali akustický přístroj, který se ozve, pokud se náhodou delší dobu hasič nepohybuje.

Prostě zajímavý program, který byl pro děti záživný, zábavný a hlavně poučný. Moc děkujeme a těšíme se na další setkání.