Málo se mluví o normalizační nesvobodě, pronásledování, šikaně a věznění odpůrců režimu a každodenních drobných i větších schválnostech. Fakt, že ještě před třiceti lety byli lidé za své demokratické názory vězněni a biti či jinak mučeni, dnes působí nereálně.

Zdá se, jako by svoboda byla relativizována, jako by znamenala čím dál míň. K významným protivládním protestům docházelo roku 1989 na Ústecku, kde se přes devastující dopady těžebního průmyslu trávily jak lesy, tak lidé. V listopadových dnech si obce v České republice připomínají třicet let od sametové revoluce. Řada akcí proběhne též v Kadani. Jednou z nich je panelová diskuze, která se uskuteční v kulturním domě Orfeum ve čtvrtek 14. listopadu od 17 hodin.

Pořadatelem je Gymnázium Kadaň, které všechny srdečně zve na debatu s lidmi, pro které svoboda nebyla a není prázdným pojmem. Naplnila se podle nich listopadová očekávání? Co přinesla demokracie a co si stále neseme z komunismu? Jak by se měla angažovat generace „Y“, aby nám z té svobody ještě něco zbylo?

Starosta, kněz, kastelán

Účast přislíbili např. evangelický farář a spisovatel Petr Pazdera Payne, římskokatolický farář Josef Čermák, starosta Jiří Kulhánek, historik Petr Hlaváček, restauratéři a bývalí kasteláni na Jezeří manželé Stejných, emigrant David Vereš a další. Pojďme společně zavzpomínat, ptát se a třeba přispět vlastním listopadovým příběhem.

Marcela Svejkovská, Veronika Kupková,

Gymnázium Kadaň