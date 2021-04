„Jsem hrdý na to, jakým způsobem jste reagovali při nenadálých a napjatých situacích, kdy jste zachránili lidské životy nebo majetek. Za to vám patří velké poděkování. Přispíváte tak k budování dobrého jména naší armády,“ uvedl armádní generál Aleš Opata.

Tělo chlapce odletělo jako hadrový panák

Událost, při které musí i otrlým běhat mráz po zádech, zažil četař Jakub Kuzma ze 41. mechanizovaného praporu Žatec. V Kadani na přechodu pro chodce srazil řidič chlapce takovým způsobem, že jeho tělo bylo vymrštěno z vozovky a dopadlo na protější chodník. Hoch utrpěl silné pohmožděniny, zlomeninu nohy a byl v šoku. Četař Kuzma mu poskytl první pomoc. „Musel jsem sledovat, co se kolem mě děje, neboť v autě jsem měl tříletou dceru. Rychle jsem k chlapci přiběhl, zkontroloval jeho stav a až do příjezdu záchranky jsem s ním komunikoval,“ popsal dramatické okamžiky četař Kuzma.

Souhra v osobním i pracovním životě

Když major René Krátký ze 4. brigády rychlého nasazení projížděl s nadrotmistryní Hanou Kožušníkovou z 26. pluku velení, řízení a průzkumu kolem Domova pro osoby se zdravotním postižením v Jáchymově, všiml si hořícího vozidla. „Okamžitě jsem zastavil. Uviděl jsem dvě do sebe vklíněná vozidla, z jednoho z nich šlehaly plameny. Hanka rychle běžela do nejbližší budovy a sehnala hasicí přístroj. Do několika minut se mi podařilo požár uhasit,“ popsal major Krátký. Když přijela Policie ČR a hasičská jednotka, vozidlo už nehořelo. René s Hankou jsou životními partnery, dokážou se na sebe spolehnout jak v pracovním, tak v osobním životě. Svoji souhru prokázali v i této nebezpečné situaci, kdy šlo o život.

Podle vyjádření ředitele domova Pavla Nováka začalo na parkovišti v těsné blízkosti hlavního objektu hořet auto jednoho ze zaměstnanců. Vozidlo se náhle rozjelo a narazilo přímo do palivové nádrže dalšího vozu. Venku byla tma a nikdo ze zaměstnanců nic nezpozoroval.

„Uvědomujeme si, jak důležité bylo, že okolo Domova pojížděli v tu chvíli lidé, kterým není jedno, co se dělo v jejich okolí, kteří se dokáží v důležitých situacích okamžitě rozhodnout a kteří se nebojí pro druhé riskovat své zdraví,“ uvedl v děkovném dopise ředitel domova Pavel Novák. Včasný zásah vojáka a vojákyně zabránil tragédii s nedozírnými následky jak na zdraví osob, tak i majetku. V domově je ubytováno 170 klientů, stará se o ně stejný počet zaměstnanců.

Záchrana dehydrované a vyčerpané seniorky

Štěstí v neštěstí měla seniorka z Dobrochova u Prostějova, která si zlomila nohu v krčku. Nedosáhla na telefon, aby si přivolala pomoc a zůstala ležet na podlaze více než celý den. O ženu se strachovala její rodina, která s ní nežije. Po oznámení musela do domu násilně vniknout společná hlídka Policie ČR, v jejíž sestavě byli vojáci 102. průzkumného praporu z Prostějova četař Vítězslav Čaněk a desátník Petr Bauer. „Za přítomnosti starosty jsme se pokoušeli ženu kontaktovat, bohužel marně, protože nikdo nereagoval na zvonění a volání. Nakonec jsme násilně vstoupili do domu, kde jsme našli nehybnou a dehydrovanou seniorku. Poskytli jsme jí první pomoc a zavolali záchrannou službu,“ uzavřel četař Čaněk.

Podplukovnice Vlastimila Cyprisová