Díky podpoře města Chomutova Galerie město vedle vlakové stanice využívá také pro výstavní činnost vitríny v podchodu kruhového objezdu. Výstava tematicky navazuje na předešlou výstavu o rekultivované krajině a představuje krajinomalbu výtvarníka a indiána (jak o sobě někdy sám autor výstavy říká) Ladislava Špontáka. Vernisáž od 18:00 na kytaru hudebně doprovodí chomutovský hudebník Martin Jáchym.

Vstupné je zdarma. Výstava je prodejní a má dobročinný charakter. Získané finance půjdou na nákup barev malíři Ladislavu Špontákovi. Ten žije momentálně na ubytovně v Kadani. Přijďte podpořit malíře na vernisáž, nebo se jen tak projděte kolem. Třeba vás některá z krušnohorských krajin osloví.

„Momentálně se snažíme drobnými aktivitami podpořit život v kruhovém objezdu. Město Chomutov nám vyšlo vstříc a poskytlo vitríny za účelem provozování galerie. Z díla Ladislava Špontáka jsme vybrali pouze akvarely a suchou křídu. Tyto techniky totiž umožňují autorovi zdůraznit barevnost přírody, do které se za malováním vydává. “ říká o aktuální výstavě Tereza Dvořáková, předsedkyně Ženského spolku, který galerii provozuje.

„Když mě Tereza oslovila s tím, že by chtěla vybrat některé mé práce na výstavu v Chomutově, měl jsem velkou radost, že o mou tvorbu je stále zájem. Do přírody se snažím vycházet vždy na více dní, zde nejraději tvořím. Příroda má totiž pro mne tvar, barvu, ducha, kterého nelze definovat, uchopit ani se naučit. Osobně mám rád Krušné hory, ale objevuji krajiny i ve svém bezprostředním okolí,“ doplnil Ladislav Šponták, malíř.

Ladislav Šponták je malíř, který se narodil v Podkarpatské Rusi. Oba jeho dědové byli malíři. Ve čtyřech letech se s rodiči přestěhoval do Kadaně a za svůj život vystřídal mnoho zaměstnání – automechanik, obráběč kovů, zámečník, zaměstnanec čerpací stanice apod. Celý svůj život se ale věnoval výtvarné tvorbě, maluje, vytváří plastiky, koláže a rád čte. Sám o sobě říká, že 12 let žil v přírodě, ve které tvořil a do přírody se stále rád vrací. Momentálně bydlí na ubytovně, přesto nepřestává malovat. Výstava přiblíží jeho krajino tvorbu akvarelem a suchou křídou.

Tereza Dvořáková - předsedkyně Ženského spolku