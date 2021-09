Průvodce Tomáš Gremlica, ekolog, poutavým způsobem přibližuje, jakou tíhou dopadá lidská potřeba těžit potřebné zdroje na naši budoucnost, a názorně ukazuje, jak si lze vybrat dobrou, ale také špatnou cestu k nápravě. Může jít o těžbu uhlí, kamene, písku nebo štěrku. Nicméně výsledek je vždy tentýž – dojde k masivnímu zásahu do krajiny, do přirozeného a promyšleného biotopu, který funguje jako jeden velký organismus. Zpravidla je tento organismus narušen, nebo úplně zničen. Zvířata se odstěhují jinam, rostlinné populace zaniknou, z krajiny zmizí voda, mnohdy pak s ní i veškerý život.

„Když jsme přemýšlely, koho pozvat na festival Obnaženi, obě nás s Terezou napadla právě Dagmar Šubrtová. Její výtvarná instalace kovových stromů s názvem Rekultivace je v Chomutově k vidění od června do září a výstava v podchodu, která přibližuje stejné téma jen jiným způsobem, bude k vidění do poloviny listopadu,“ doplnila Jana Nuslauerová, organizátorka festivalu Obnaženi.

„Železniční stanice Chomutov město, kde prozatím máme výstavní prostory, se bude rekonstruovat. Proto jsme hledali nové místo, které je také součástí běžně užívaného veřejného prostoru. Město Chomutov nám vyšlo vstříc a poskytlo vitríny v kruhovém objezdu. Za to moc děkujeme,“ říká o rozšíření galerie Tereza Dvořáková, předsedkyně Ženského spolku, který galerii provozuje.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.