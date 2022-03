Domácí hráči věděli, že jestli v utkání zvítězí, tak už jim nikdo nedokáže sebrat titul druholigového mistra. Hráči vkročili do utkání jako uragán a nedali hostujícím hráčům žádnou šanci. Po prvním poločase svítilo na výsledkové tabuli stav 8:0, když se postupně trefili 2x Lukáš Krok, 2x Jiří Chmelan, 2x Daniel Kasal, Jiří Novák a Jakub Kiliján. Do druhého poločasu zvolil soupeř z Jablonce korekci výsledku pomocí power-play. Ačkoliv se hostujícím hráčům podařilo vsítit dvě branky, domácí se prosadili hned pětkrát. Domácí branky v druhém poločase vstřelili 2x Lukáš Krok, 2x Jiří Novák a Daniel Kasal. Po utkání propukli ve sportovní hale oslavy druholigového titulu a možný postup do nejvyšší futsalové soutěže v Česku. Poděkování patří všem příznivcům Perštejnského futsalu.