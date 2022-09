V pátek se celá česká 41 členná výprava vydala na letiště a přepravila se na místo určení. Ještě v pátek večer proběhlo předání startovních čísel a týmová podpora od trenérů. Celou sobotu i neděli probíhali soutěže v kata i v kumite jednotlivců i týmů. A co naši? Prostě super! Všichni tři v kata postoupili do semifinále (8 nejlepších).

V sobotu závodili Junioři a kategorie – 14, 15 let. V neděli kadeti a senioři.

Kristýna Tesařová závodila ve dvou kategoriích. V sobotu nastoupila za juniorky. Eliminací procházela úplně hladce a jasně postoupila do semifinále. Kata Jion se opravdu vydařila a k naší obrovské radosti to byl postup do finále. Týna už je zkušená závodnice a to se opravdu projevilo. Kata Gojushiho sho je dlouhá a náročná, ale precizní technika a nasazení rozhodli v zisk 3. místa.

Po relativně krátkém odpočinku nastoupila Týna v neděli do boje opět, tentokrát v kategorii seniorek. Jako jediná z české reprezentace se probojovala poměrně hladce do semifinále. Kata Enpi se jí bohužel moc nevydařila, ale i tak je to nejlepší úspěch našich seniorek v kata - 8. místo.

Šárka Koritinová se jako jediná z našich závodníků nominovala jak v kata, tak v kumite. Nejprve nastoupila v kata. První kolo probíhalo opravdu napjatě. Se závodnicí z Dánska nejprve remizovala a cvičilo se znovu. Naštěstí druhé cvičení už bylo jasně pro Šárku. Další průběh už byl v pohodě, takže i Šárka postoupila do semifinále. Kata Jion se povedla, ale štěstí bohužel trošku chybělo. Jen o 4 desetiny bodu jí uteklo finále. Ale 5. místo je super výsledek. A teď rychlé převlečení a nástup na kumite. Ve druhém kole Šárka narazila na soupeřku z Anglie, se kterou bojovala skoro až do konce časového limitu, marně bohužel. Tato soupeřka nakonec skončila druhá, takže prohra nakonec tolik nebolela a 9. místo je krásný úspěch.

David Vyhnálek narazil v prvním kole na soupeře z Portugalska (jeden z nejtěžších soupeřů v jeho kategorii kadet - 16, 17 let). Nervy to byly veliké, stav 2:2, ale štěstěna se přiklonila k Davidovi. Hlavní rozhodčí zvedl praporek s červenou barvou a ten náležel českému reprezentantovi. Není divu, že kouč české reprezentace z našeho klubu Josef Patík na celou halu „zařval radostí“. Pak už postupoval hladce až do semifinále. Po kratším odpočinku závod pokračoval. David zacvičil katu Jion a pak už se jenom čekalo a počítalo, protože David měl stejný počet bodů jako jiný závodník (z ČR) a byl na děleném 4. – 5. místě. (David měl 21,4, a závodníci na 1., 2. a 3. postupovém místě měli shodnou známku 21,6) S napětím jsme čekali na rozhodnutí rozhodčích. „Hurá“, do finále postoupil David. Pak už z něj vše spadlo. Ve finále zacvičil Kanku sho, byla to jedna z jeho nejlépe zacvičených kata v životě a díky tomu získal vynikající 2. místo. David je vicemistr světa. Domácí prostředí zafungovalo bohužel i na rozhodčí a vítězem se stal závodník z Anglie.

I díky našim závodníkům obsadila Česká republika třetí místo v počtu národů. Bylo úžasné sledovat, jak nikdo neřeší příslušnost ke klubu, prostě byli všichni Češi a bojovali spolu. Halou se otřásal pokřik „Češi do toho“, nebo „Kdo neskáče, není Čech“ a fandili všichni všem. Pro závodníky, rodiče i trenéry to byl obrovský zážitek plný zkušeností. Neúspěch přebolí a úspěch dodá motivaci. A ať už to cinklo nebo ne, tak za úspěch se bere i samotná možnost startu. Jsou vzorem pro ostatní karatisty v klubu, protože Šárka i David se budou podílet na trénování mladších členů.

Všichni tři naši vynikající závodníci se zúčastní první víkend v prosinci mistrovství Evropy, které se bude konat ve švýcarském Winterthuru. Držte jim palce.

Josef Patík a Leona Koritinová - Karate klubu Kadaň a Klášterec